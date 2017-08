Kuwas: misschien komt het Nederlands elftal dan wel

Aanvaller Brandley Kuwas staat dit seizoen nog onder contract bij Heracles Almelo, maar wil in de zomer van 2018 kijken of hij een mooie transfer kan maken. En als dat daadwerkelijk gebeurt, dan verwacht hij dat hij misschien wel in beeld komt voor het Nederlands elftal.



In gesprek met de NOS zegt de vleugelspits: "Ik loop een jaar voor op mijn eigen planning want ik gaf mezelf twee jaar bij Excelsior. Dat doe ik ook bij Heracles. Als ik deze vorm vasthoud, hoop ik toch een stap over te slaan en ergens anders naartoe te gaan." Kuwas denkt daarbij aan de echte top, dus niet aan een Nederlandse subtopper. "Al zal ik het natuurlijk altijd overwegen."



De aanvaller gaat verder: "En stel dat ik toch nog een grote transfer maak, dan zou ik niet raar opkijken als het Nederlands elftal toch komt. Dat geef je niet zomaar op. Het zou al mooi zijn als ik alleen al een keer mag meetrainen met Oranje."