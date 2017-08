'Liverpool tegen FC Barcelona: kom niet terug'

Iedereen weet inmiddels wel dat FC Barcelona hoopt dat Philippe Coutinho richting Catalonië komt. Dat wordt echter met de dag onwaarschijnlijker, omdat Liverpool alle aanbiedingen van de Primera División-grootmacht tot dusver afgewezen hebben. De Reds hebben er eigenlijk ook helemaal geen zin meer in.



Het medium Mirror weet dat Barça tot maximaal 130 miljoen euro wilde gaan voor zijn Braziliaanse doelwit. Op Anfield Road vinden ze dit echter totaal niet genoeg geld en wil men, onder aanvoering van oefenmeester Jürgen Klopp, de multifunctionele voetballer eigenlijk ook helemaal niet verkopen. Naar verluidt hebben de beleidsbepalers van Liverpool tegen die van Barcelona gezegd dat ze niet meer terug hoeven te keren in Engeland.



Het is afwachten hoe dit nieuws gaat vallen bij Coutinho, omdat de middenvelder annex aanvaller juist wel heel erg graag naar het Camp Nou-stadion wil verhuizen. In een eerder stadium diende hij al een formeel transferverzoek in bij de technische leiding van de Premier League-ploeg.