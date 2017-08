Derksen: Frank maakt dezelfde fout als bij Inter

Analyticus Johan Derksen zegt bij Voetbal Inside dat hij vindt dat oefenmeester Frank de Boer vervalt in het maken van oude fouten. Bij Internazionale ging het mis voor de Nederlander omdat hij vasthield aan een bepaalde manier van werken en dat scenario dreigt zich ook bij Crystal Palace af te spelen.



Derksen vertelt: "Frank maakt echt dezelfde fout als bij Inter. Je zult je aan moeten passen aan de kwaliteiten van de spelers van Crystal Palace. Die passing game kun je er niet zomaar even inbrengen, dat moet je heel langzaam doen. En voor het erin zit staat hij onderaan en is hij weer verdwenen."



René van der Gijp vult aan: "Mensen als Frank de Boer, Wim Jonk, Dennis Bergkamp en Marco van Basten gaan er allemaal vanuit dat het voetbal is ontstaan in Amsterdam. Daar ging de eerste bal rollen. Maar dat is niet waar. Er hebben heel veel clubs met andere spelers en een andere manier van voetballen resultaten gehaald." Derksen: "Dat is een vorm van arrogantie in Amsterdam."