"De Boer begrijpt de Premier League-cultuur niet"

Coach Frank de Boer werkt met een vaste filosofie en in Italië bij Internazionale werd hem dat fataal. De geschiedenis zou zich heel goed kunnen herhalen, want bij zijn nieuwe ploeg Crystal Palace loopt het eveneens niet op rolletjes. Simon Jordan, voormalig eigenaar van de Cherries, uit wat kritiek.



De Engelsman zegt in de Engelse media: "Het is een gevaarlijke situatie voor Crystal Palace. Je hebt een manager die de cultuur van de Premier League niet begrijpt. Dat is het risico dat hij moet ondervinden. Ze hebben in het verleden managers als Tony Pulis, Alan Pardew en Sam Allardyce gehad. De Boer is een afwijking van hun DNA. Hij gaat heel snel leren en dan zal blijken of hij het zal overleven of niet."



De eerste wedstrijd van De Boer in Engeland draaide uit op een grote sof: Palace verloor voor eigen publiek met 0-3 van Huddersfield Town, degradatiekandidaat nummer één. Op zaterdagmiddag spelen de Londenaren tegen het grote Liverpool.