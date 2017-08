'PSV wil basisspeler niet meer laten gaan'

Deadlinedag van de transferperiode nadert en dat betekent dat het steeds lastiger wordt om het vertrek van spelers op te vangen. Dat weet ook technisch directeur Marcel Brands van PSV en daarom zijn de Eindhovenaren niet langer bereid om verdediger Santiago Arias van de hand te doen.



Het Eindhovens Dagblad weet: "Met name een vertrek van Jeroen Zoet zou PSV buitengewoon slecht uitkomen, al is er met Eloy Room nu in ieder geval een Eredivisie-waardige vervanger aan boord. Zoet nog bij meerdere clubs op het lijstje staat. Met name Benfica heeft een oogje op de PSV-goalie, maar pakte tot op heden niet door. PSV wil ook Santiago Arias niet meer kwijt, hoewel de clubleiding eerder nog dacht dat de rechtsback de snelste vertrekker in deze zomer zou zijn. En ook Nicolas Isimat-Mirin moet een pak geld opbrengen, bij een transfer. Minstens tien miljoen euro, zo heet het."



Een aantal spelers van PSV mogen nog wel vertrekken: bij Adam Maher en Luuk de Jong zijn de Eindhovenaren bereid om mee te denken. De middenvelder heeft geen toekomst in het Philips Stadion en de spits is zijn plek kwijtgeraakt aan Jürgen Locadia.