Koeman: kunstgrasclubs zijn kansloos bij Everton

Oefenmeester Ronald Koeman krijgt steeds vaker telefoontjes van Eredivisie-clubs die talenten willen lenen van Everton. In zijn column in De Telegraaf schrijft de Zaandammer dat die jongelingen sowieso niet naar ploegen gaan die op kunstgras spelen. Dat zou hun ontwikkeling alleen maar remmen ...



Koeman stelt: "Dat Everton een grote selectie heeft, bewijst ook het aantal verzoeken van Nederlandse clubs voor het huren van onze jonge talenten. Het is misschien goed om eens uit te leggen dat Eredivisieclubs die op kunstgras spelen met dergelijke verzoeken kansloos zijn."



De coach gaat verder: "Die clubs worden in Engeland niet langer serieus genomen en dat snap ik helemaal. Ik ben een aanhanger van een echte grasmat en daar zijn er hier veel van. Wat ik in het eerste weekeinde in de Eredivisie zag aan kunstgras, zag er werkelijk niet uit. Ook ik kan het niet meer serieus nemen." Koeman doelt met zijn verhaal op de Eredivisie-clubs Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior, Sparta, VVV-Venlo, ADO Den Haag en Roda JC.