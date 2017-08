Maradona in Nederlandse reclame: "Supergaaf"

Diego Maradona is te bewonderen in een reclame van bierbrouwer Bavaria. Met Al-Fujairah is 'Pluisje' op trainingskamp in Mierlo en daar werd optimaal van geprofiteerd.



"Toen we hoorden dat hij in de buurt was, wilden we daar wat mee doen. De campagne voor Bavaria 0.0 loopt nu en daar paste dit idee uitstekend bij", zo laat woordvoerster Rinske van den Bos van Bavaria weten aan Omroep Brabant. Donderdagavond werd de reclame opgenomen. "Supergaaf dat het gelukt is."



Het gaat om een nieuwe versie van de commercial met Marco van Basten, 24 jaar geleden. Van den Bos: "Dat idee kwam meteen bij ons naar boven. En eerder hebben we ook het liedje ‘Live is Life’ gebruikt. Dit een-tweetje lag daarom voor de hand." In principe zal de reclame voorlopig alleen online te zien zijn.