Bayern opent met zege na zware partij in eigen huis

Bayern München is het Bundesliga-seizoen begonnen met een overwinning. In de Allianz Arena wist de Duitse kampioen Bayer Leverkusen al snel op de knieën te dwingen, al werd het nog even spannend: 3-1.



Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor de manschappen van Carlo Ancelotti. Binnen twintig minuten leidde Bayern al met 2-0. Niklas Süle brak de ban in München en Corentin Tolisso verdubbelde de score. De 3-0 van Robert Lewandowski vlak na rust leek beslissend, maar de bezoekers weigerden op te geven.



Bayer Leverkusen groeide zeker in de tweede heft steeds beter in de wedstrijd. Waar Bayern München meestal kans op kans stapelt, daar waren de bezoekers na rust misschien wel de bovenliggende ploeg. Dat resulteerde echter maar in één doelpunt. Admir Mehmedi bepaalde de eindstand fraai op 3-1.



Arjen Robben maakte als invaller een gedreven indruk.



Scoreverloop:

1-0 (9')Niklas Süle

2-0 (19') Corentin Tolisso

3-0 (53') Robert Lewandowski

3-1 (65') Admir Mehmedi