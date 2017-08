VI-analisten: "Zijn creativiteit ontbreekt bij Feyenoord"

René van der Gijp hoopt dat Feyenoord ook na de komst van sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson voor Robin van Persie blijft knokken. De routinier van Fenerbahçe is volgens hem de 'missing link'.



"Als je zo’n hele grote speler hebt als Van Persie, is die altijd leidend", oordeelde 'Gijp' vrijdagavond in Voetbal Inside. "Daar praat de pers altijd over. Is hij niet fit, is hij wel fit... Dat hadden ze verleden jaar met Dirk Kuyt, waardoor al die andere spelers een beetje in de luwte zitten."



Johan Derksen deelt die visie. "Zijn creativiteit ontbreekt bij Feyenoord." Larsson kan volgens hem óók een belangrijke schakel worden. "Die kan zomaar op ‘tien’ gaan spelen. Tegen FC Twente deed iedereen precies wat hij moest doen, maar de creativiteit was nihil."