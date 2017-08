'PSV wil Zoet alleen voor deze transfersom laten gaan'

Jeroen Zoet mag deze zomer in principe niet meer weg bi PSV. Alleen voor de hoofdprijs willen de Eindhovenaren nog meedenken met een geïnteresseerde club.



Benfica en Crystal Palace zijn clubs met concrete belangstelling voor Zoet, zoals ook Watford is genoemd. "Benfica hikt aan tegen de vraagprijs van PSV, maar zou hem voor ongeveer 4 a 5 miljoen euro wel willen inlijven en dat is voor nu onvoldoende voor de Eindhovenaren", zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Toch is een vertrek dus niet uitgesloten.



"Duidelijk is dat PSV in deze fase van het seizoen de zeer gewaardeerde Zoet absoluut niet meer wil laten gaan en totaal niet zit te wachten op een transfer. De directie wil in principe pas praten als biedingen in ieder geval in de buurt van de tien miljoen euro komen", aldus het regionale medium.



Zoet ligt nog tot medio 2019 vast. Een nieuw aanbod lonkt als een zomertransfer uitblijft.