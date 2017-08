Update: Brands reageert snel op NOS-gerucht

Het gerucht doet al langer de ronde en een transfer van Jeroen Zoet bij PSV blijkt inderdaad een optie. De NOS meldt nu ook dat Premier League-club Crystal Palace in de race is.



Manager Frank de Boer zoekt nog altijd naar een nieuwe doelman. Zo werd Jasper Cillessen genoemd, maar de oud-Ajacied bleef FC Barcelona trouw en dus kijkt Palace verder. De naam Zoet werd al snel genoemd en de PSV'er zou dus nog altijd in de race zijn.



Zoet ligt in Eindhoven nog twee jaar vast. Clubs als Napoli en Benfica werden al eerder aan de Oranje-international gelinkt, maar Crystal Palace is de belangrijkste gegadigde. Over de status van de belangstelling laat men zich overigens niet uit.



PSV zag eerder al spelers als Héctor Moreno (AS Roma), Jetro Willems (Eintracht Frankfurt), Andrés Guardado (Real Betis) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion) vertrekken.



Update 20:28 uur

De berichtgeving rond Crystal Palace en Jeroen Zoet heeft Marcel Brands verrast. De technisch manager van PSV heeft geen contact gehad met de Britten en noemt het 'onzin', aldus clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.





De NOS meldt dat Crystal Palace Jeroen Zoet wil halen. #PSV meldt dat die club zich niet heeft gemeld. 'Onzin', aldus Brands. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 18 augustus 2017