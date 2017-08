Na het 3-3 gelijkspel bij FC Groningen hoopt sc Heerenveen zaterdagavond ten koste van Heracles Almelo drie punten te veroveren. Trainer Jurgen Streppel is op zijn hoede.



"Het is heel knap wat Heracles laat zien", stelt Streppel op de clubwebsite met een verwijzing naar de 2-1 zege op Ajax. "Heracles is een hele degelijke ploeg met een brede selectie. Ze timmeren al jaren goed aan de weg. Heracles is een hecht team dat weet wat er verlangd wordt. Daarnaast beschikken ze over een paar spelers die voor wat extra’s kunnen zorgen. Het is gewoon een lastige tegenstander."



Streppel kan in deze thuiswedstrijd geen beroep doen op Warner Hahn (schouder) en dus maakt Wouter van der Steen zijn basisdebuut. Collega John Stegeman mist Dario van den Buijs (voet), waar Samuel Armenteros nog een vraagteken is. "Als hij vandaag geen reactie heeft dan neem ik hem morgen op in de wedstrijdselectie."



Stegeman blijft nuchter na de zege op Ajax. "We moeten snappen waar we staan, en zeker niet in de war raken van een zege op Ajax. In Heerenveen gaan we een moeilijke wedstrijd tegemoet. Die ploeg wil dominant spelen en zal ons waarschijnlijk afjagen. Dan moeten wij in balbezit de juiste dingen doen. We moeten keihard werken als team, want er is niets vanzelfsprekend."