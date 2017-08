Cocu: "De hoogspanning is nog niet weg"

PSV heeft na de Europese blamage zelfvertrouwen getankt door AZ te verslaan, maar dit weekend wacht opnieuw een interessante test. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij provinciegenoot NAC Breda.



De driepunter van vorige week was zeer welkom. "Maar de hoogspanning is nog niet weg", beaamt Cocu tegenover de NOS. "Er staat veel druk op dat duel, want die moeten we gewoon winnen. We zijn goed gestart, met goed voetbal, dat hebben we gebracht, maar dan ben je er nog niet na één wedstrijd."



Cocu kreeg deze week de ruimte om goed te trainen. "De afgelopen week hebben we wat meer tijd gehad om op specifieke punten te trainen. Helaas zou ik eigenlijk willen zeggen, want we hadden graag Europees gespeeld. Maar we kunnen met linies nu wel tactisch op een wat ander niveau trainen."



"We zien verbeteringen in de onderlinge verstandhouding. Natuurlijk lukt het niet om dat in een week tijd te perfectioneren. Wel hebben we meer dagen gehad om aan de ontwikkeling van het team te werken", aldus Cocu.