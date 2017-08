Sneijder mag hopen op debuut voor OGC Nice

Oranje-international Wesley Sneijder kan zaterdag debuteren voor het Franse OGC Nice. Net als aanvaller Mario Balotelli is de middenvelder fit genoeg bevonden om in aanmerking te komen voor speeltijd tegen Guingamp.



Sneijder liet deze zomer zijn verbintenis bij Galatasaray ontbinden en vond uiteindelijk onderdak in Zuid-Frankrijk. Door een conditionele achterstand kwam de oud-Ajacied nog niet in actie, zoals tegen Napoli in de play-offs van de Champions League, maar dit weekend komt hij dus in aanmerking voor speelminuten.



Zijn plek in de wedstrijdselectie is goed nieuws voor Oranje-bondscoach Dick Advocaat. De geroutineerde middenvelder is nog altijd van grote waarde voor het Nederlands elftal, dat op 31 augustus de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk speelt. Een fitte Sneijder komt dan goed van pas.