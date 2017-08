Ajax laat beloften zonder 'Nouri-nummer' aftrappen

Waar Ajax 1 met vaste rugnummers speelt, daar kiest Jong Ajax gezien de vele mutaties voor de vertrouwde nummers 1 tot en met 11. Toch is dat beleid iets aangepast.



Bij Jong Ajax droeg Abdelhak Nouri nummer 8. Het verhaal van de onfortuinlijke middenvelder is bekend en in de hoofdstad heeft men besloten om daar beleid op te maken. Zodoende zal geen enkele speler van de beloftenploeg met rugnummer 8 spelen, zo meldt commentator Mark van Rijswijk van FOX Sports.



Jong Ajax opent het seizoen tegen SC Cambuur. Afgelopen seizoen eindigden beide ploegen hoog in de Jupiler League.





Jong Ajax speelt altijd met rugnummers 1 t/m 11. Vandaag zonder nummer 8, want dat was het vaste nummer van Nouri. — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) 18 augustus 2017