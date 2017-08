André Onana betreurt het vertrek van teamgenoot Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur. De Ajax-doelman had zeker in dit stadium gerekend op een langer verblijf van de steunpilaar uit Colombia.



"Ik vind het jammer dat hij vertrekt, vooral nu", vertelt Onana aan FOX Sports. "In het begin van het seizoen sprak ik met hem dat we vol voor de CL moesten gaan. Dat is niet gelukt en nu besluit hij weg te gaan. Maar wat kan ik doen? Het is zijn keuze. Dat moet ik respecteren en ik ben blij voor hem. Ik wens hem het allerbeste."



Ajax moet nu dus op zoek naar een vervanger van Sánchez. "Het is niet goed voor ons, omdat ik weet hoe belangrijk hij is voor dit team", vervolgt Onana. "Maar als ik aan hem denk, is het goed voor hem en ben ik blij voor hem. Hij is een goede vriend van mij."