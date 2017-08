John de Wolf kan zich goed vinden in de mogelijke transfer van Sam Larsson naar Feyenoord. Zweedse media linken de aanvaller van sc Heerenveen nadrukkelijk aan een overgang naar de landskampioen.



"Dat is echt een speler met kwaliteiten", aldus De Wolf in FC Rijnmond. De oud-speler van de Rotterdammers plaatst wel vraagtekens bij zijn houding. "Ik vind het jammer hoe hij zich gedraagt bij Heerenveen. Gewoon wegblijven, noem maar op."



"Hij kan daardoor niet meer verder bij Heerenveen. Het is een mooie stap omhoog als hij naar Feyenoord gaat", aldus De Wolf. Technisch directeur Martin van Geel wilde vrijdag niet inhoudelijk reageren op de mogelijke komst van 'Samba Sam', die ook bij Benfica op de nominatielijst zou staan.