Bosz: ik concentreer me niet op Dembélé

Het is algemeen bekend dat buitenspeler Ousmane Dembélé graag naar FC Barcelona wil verhuizen. Borussia Dortmund ligt vooralsnog echter in de weg, omdat de Duitsers gewoonweg het juiste bedrag willen ontvangen voor de Franse aanvaller. Coach Peter Bosz reageert nu op zijn afwezigheid.



Dembélé is immers geschorst sinds hij verstek liet gaan bij een training van Borussia. "Ik concentreer me niet op Ousmane, want we moeten het doen met de spelers die hier zijn. Dembélé is er nu niet en ik weet niet hoe het allemaal gaat eindigen. Het enige wat we kunnen doen, is geduldig blijven."



Voetballer Gonzalo Castro geeft zijn coach bijval: "Kritiek spuien doen we intern, maar het is duidelijk dat je niet kunt doen wat Ousmane gedaan hebben. Hij is een goede jongen, maar als iedereen zomaar niet op zou komen dagen op de trainingen, dan is er iets goed mis. Als professionele voetballer kun je niet zeggen: er is een team dat me wil hebben, nu heb ik er geen zin meer in ..."