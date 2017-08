FC Barcelona ziet bod van 125 miljoen in de prullenbak belanden

Opnieuw is FC Barcelona er niet in geslaagd om een vervanger aan te trekken voor Neymar. De Spanjaarden maken al weken jacht op Coutinho en de club heeft inmiddels een derde bod uitgebracht.



Liverpool heeft het aanbod echter opnieuw de prullenbak ingegooid. Volgens de BBC zou het gaat om een bod van 114 miljoen pond, kortom 125 miljoen euro. De Engelse club heeft al eerder laten weten de Braziliaan niet te willen laten gaan, al wil Coutinho inmiddels vertrekken.



Op alle vlakken loopt Barça tegen problemen aan, want door de verkoop van Neymar van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain is de markt volledig ontploft. Ook Dembele van Borussia Dortmund moet een godsvermogen kosten, waar Barcelona voorlopig niet in slaagt.