Gio ontkent gerucht: "Hij heeft niks naar mij uitgesproken"

Feyenoord ging vorig jaar af als een gieter bij Excelsior door met 3-0 te verliezen. Nu komt er een herkansing, al ziet trainer Giovanni van Bronckhorst dat heel anders.



"Aan die wedstrijd heb ik deze week niet een keer teruggedacht. Het was een andere wedstrijd dan normaal en we weten waardoor we daar niet zo speelden als in andere jaren. Het kwam door de druk die erop zat. Ik heb er ook geen seconde met mijn ploeg over gesproken dat we daar iets goed te maken hebben", zegt hij tegenover De Telegraaf.



Nicolai Jorgensen kan gewoon spelen volgens de trainer. De spits zou niet op kunstgras willen spelen. "Nee joh, die wil maar een ding en dat is scoren. Daar is hij op gebrand. Hij heeft niks naar mij uitgesproken."