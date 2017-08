Keizer over Bosz-belofte: 'Dan is dat een erfenis'

Ajax-trainer Marcel Keizer ging vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie in op het artikel in De Telegraaf over de belofte van Peter Bosz. De voorganger van Keizer zou zijn spelersgroep beloofd hebben dat er vier aanwinsten zouden komen, maar daar is directeur voetbalzaken dus (nog) niet in geslaagd.



"Ik weet niet of Peter die belofte gedaan heeft", reageerde Keizer op de persconferentie op een vraag van Telegraaf-journalist Mike Verweij. "Daar kan ik in principe niets mee. Als dat zo is, is het duidelijk dat dat een erfenis is. Als die spelers dat tegen jou gezegd hebben, zal dat zo zijn."



De krant stelt dat het een belangrijke reden is achter het vertrek van steunpilaar Davinson Sánchez. De Colombiaan vertrekt naar Tottenham Hotspur.