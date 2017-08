'Zeegelaar-deal gaat niet door om bizarre reden'

De Nederlandse vleugelverdediger Marvin Zeegelaar leek een heel erg mooie transfer te gaan maken richting het Spaanse Sevilla, maar hier is nu een streep doorheen gezet. Het medium Marca weet dat de club uit Andalusië niet akkoord wilde gaan met een aantal opvallende extra voorwaarden van Sporting Portugal.



Op hoofdlijnen waren de beide partijen er al wel uit, maar de Portugezen wilden bij de deal afspreken dat Zeegelaar niet naar FC Porto of SL Benfica zou kunnen transfereren in de toekomst. En hier wilden de beleidsbepalers van Sevilla niet aan toegeven: de ploeg uit de Primera División wil bij een koop zelf over de toekomst van een speler kunnen beslissen, zonder beperkingen.



Sevilla zou nu helemaal afgezien hebben van de aankoop van Zeegelaar en dat is een behoorlijk hard gelag voor de Nederlandse voetballer, die al met zijn hoofd in Spanje zat. De beide clubs hebben er een principekwestie van gemaakt en willen geen duimbreed toegeven, waardoor de technisch manager van Sevilla op zoek is naar een aantal andere opties voor de verdediging.