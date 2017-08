'PSV vraagt flink transferbedrag voor Isimat'

PSV heeft Héctor Moreno en Jetro Willems al laten vertrekken naar AS Roma en Eintracht Frankfurt en Santiago Arias hengelt ook nog naar een transfer. Daarnaast zou stopper Nicolas Isimat-Mirin in de belangstelling staat van het Engelse Burnley. PSV vraag echter een behoorlijk bedrag voor de Fransman.



In gesprek met het Eindhovens Dagblad heeft technisch manager Marcel Brands van de Eindhovenaren aangegeven dat Burnley zich nog niet gemeld heeft voor Isimat. PSV wil de Franse centrumverdediger eigenlijk niet kwijt, maar heeft wel al een transferbedrag in gedachten, mocht het toch zover komen. Isimat kost méér dan 10 miljoen euro, zo weet journalist Rik Elfrink te vertellen via zijn Twitter-account.





