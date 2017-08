'Sánchez kookte van woede door beslissing Ajax'

Bij Ajax wilde men eigenlijk dat centrumverdediger Davinson Sánchez bij de selectie zou horen voor de Europa League-ontmoeting met het Noorse Rosenborg BK. De Colombiaan gaf echter niet thuis en volgens De Telegraaf had dat een goede reden: hij kookte van woede over een bepaalde beslissing.



Het medium onthult: "Op woensdag – een dag voor het treffen met de Noren – meldde hij zich plots weer goedgemutst op het trainingsveld. De verdediger was een marionet van zijn begeleiders, want nadat Sánchez de armen om David Neres had geslagen, had gedold met assistent-trainer Dennis Bergkamp en trainde als vanouds, verscheen hij op de dag van de wedstrijd weer niet bij de ploeg en ontbrak gisteravond opnieuw in de selectie."



De krant gaat verder: "De reden lag volgens goed ingevoerde bronnen bij Spurs: Overmars bereikte op details na overeenstemming met Tottenham-voorzitter Daniel Levy, maar werd teruggefloten door de Ajax-rvc. De irritatie daarover was voor de Engelsen aanleiding de Britse media in te lichten over het geaccepteerde voorstel van Overmars. Sánchez' omgeving kookte van woede en verbood de speler op de bank plaats te nemen. Sánchez reisde onder het mom van ’wéér niet gemotiveerd’ dan ook niet af."