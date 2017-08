'Ajax-spelers dreigen met transfer door Sánchez'

Ajax raakt Davinson Sánchez kwijt aan het Engelse Tottenham Hotspur en dat is tegen het zere been van meerdere bepalende spelers binnen de selectie van Ajax. Het medium De Telegraaf weet dat de voetballers in kwestie nu ook dreigen te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA ...



De krant stelt op vrijdagmorgen: "Ajax trok weliswaar spits Klaas-Jan Huntelaar, rechtsback Luis Manuel Orejuela, de keepers Benjamin van Leer en Kostas Lamprou en de onervaren aanvaller Dennis Johnsen aan, maar geen van allen is een (beoogde) basisspeler. Het is – zeker ook omdat Klaassen weg is, Bosz de kuierlatten nam en Sánchez op weg naar de uitgang is – tegen het zere been van de blijvers, die inmiddels allemáál denken aan een vertrek en voor explosiegevaar binnen Ajax zorgen."



De Telegraaf gaat verder: "Directeur voetbalzaken Marc Overmars houdt vol dat Onana, Ziyech en Dolberg, net als Matthijs de Ligt, een bordje ’niet te koop’ om hun nek hebben." Volgens het medium hoort de hierboven genoemde Ziyech overigens bij de genoemde 'bepalende spelers' van de Eredivisie-topclub.