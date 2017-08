Europese blamage Ajax dreigt na dure fout Veltman

Ajax wil na de Europa League-finale tegen Manchester United opnieuw hoge ogen gooien in Europa, maar het bereiken van de groepsfase is na donderdagavond ver weg. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 0-1 van het Noorse Rosenborg BK.



Ajax-trainer Marcel Keizer koos voor dezelfde namen als in Almelo, met alleen David Neres voor Justin Kluivert. Matthijs de Ligt en Nick Viergever mochten het verdedigingscentrum vormen met Mitchell Dijks opnieuw als linksback. Dat functioneerde niet naar wens en het was aan aanvoerder Joël Veltman te danken dat Nicklas Bendtner niet al vroeg voor 0-1 zorgde. Hij kopte de bal ternauwernood weg.



Birger Meling kreeg even later ook een enorme kans, maar oog in oog met doelman André Onana mikte hij de bal over. Ajax stelde daar wel een aantal mogelijkheden tegenover. Zo vond Amin Younes de doelman van Rosenborg op zijn pad en de Noorse verdedigers moesten meermaals in actie komen om gevaarlijke schoten te blokken.



Na rust kwam Ajax er evenmin doorheen. Keizer greep in door Kasper Dolberg te vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, maar ook de routinier maakte niet het beoogde verschil. Dat lukte Rosenborg BK wel. In de 77ste minuut ging Veltman in de fout en daardoor kreeg Samuel Adegbenro de mogelijkheid om één-op-één af te ronden met Onana: 0-1.



Ajax probeerde het nog wel, maar aan de stand veranderde niets meer. De manschappen van Keizer moeten dus winnen in Noorwegen om te voorkomen dat na PSV opnieuw een Nederlandse titelkandidaat de groepsfase van de Europa League niet eens haalt.



Scoreverloop:

0-1 (77') Samuel Adegbenro