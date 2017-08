NAC luistert naar fans: "Dit is niet des NAC's"

NAC Breda heeft besloten om feestact Snollebollekes te cancelen. Voorafgaand aan het Eredivisie-duel met PSV zouden zij het populaire 'Links Rechts' ten gehore brengen, maar onder druk van de fans is dit van de baan.



Tijdens de play-offwedstrijden van NAC bleek het lied zeer goed in de smaak te vallen bij de fans. Bij de huldiging werd dit nog eens kracht bij gezet, waarna de hype overwaaide naar het Oranje-publiek tijdens het EK voor vrouwen. Ook de achterban van FC Utrecht nam dit fenomeen al over.



NAC wilde de fans tegemoet komen met een optreden van de Snollebollekes, maar de fans laten weten dat dit geen toegevoegde waarder meer is. "Het was erg leuk tijdens de play-offs, maar om dat nu te doen is niet des NAC's. Dat moet spontaan gebeuren", zo citeert Omroep Brabant Sander Rademaker, voorzitter van de Clubraad.



Rademaker besluit: "Ik denk dat de helft van de supporters voor was en de helft tegen. Bovendien staat zo'n optreden op gespannen voet met het cultuurhandvest van NAC."