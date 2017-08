'NEC verrast met reserverol voor gewilde Kadioglu'

Een week na de Eredivisie gaat ook de Jupiler League vrijdagavond weer van start. In Nijmegen is Ferdi Kadioglu nog steeds van de partij. Echter, of hem speeltijd wacht is maar zeer de vraag.



Kadioglu was afgelopen seizoen een spaarzaam lichtpuntje bij NEC. Clubs als Ajax en Vitesse zouden belangstelling hebben getoond, maar de clubleiding in Nijmegen is vooralsnog niet van plan om hem te laten gaan. Het is dan ook opmerkelijk dat hij volgens Omroep Gelderland buiten de basisopstelling valt.



Naast de pas zeventienjarige Kadioglu zullen ook Anass Achahbar, Sven Braken en Jari Schuurman nog niet starten tegen Almere City FC. Jordan Larsson kan wél een basisplaats tegemoet zien, net zoals de eveneens gewilde spits Jay-Roy Grot.