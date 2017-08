"FC Barcelona moet oud Eredivisie-ster als opvolger Neymar halen"

Hij maakte gisteren weer een ijzersterke indruk tijdens de 2-0 zege met zijn SSC Napoli op OGC Nice, in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League. Dries Mertens wil doorpakken als topschutter in de Serie A.



Nog liever ziet analist Aad de Mos de kleine Belg een toptransfer maken. "Het is geweldig. De timing, de snelheid waarmee hij vertrekt.. Dan kan je met vijf man achterin spelen, maar dit doet hij geweldig. Daar is hij ook heel sterk in", omschrijft De Mos het doelpunt van Mertens gisteravond bij Ziggo Sports.



De oud-trainer zou de voormalig speler van PSV en FC Utrecht graag bij FC Barcelona zien. "Waarom leuren ze met die Dembélé bij Dortmund, en Coutinho bij Liverpool? Waarom niet Dries bij Barça? Hij maakt in een moeilijke competitie veel goals, en heeft bij PSV al laten ziend at hij heel goed vanaf de linker kant kan spelen."





Dries Mertens naar Barcelona als opvolger van Neymar? Dat vindt @aad300 helemaal niet zo'n slecht idee 🤔 #ChampionsLeague #ZiggoSport pic.twitter.com/RE4LC0Hxvz — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 16 augustus 2017