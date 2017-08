'Alleen dít discussiepunt weerhoudt Sanchez nog van Spurs'

Ajax-verdediger Davinson Sánchez maakt donderdagavond tijdens het treffen met Rosenborg BK hoogstwaarschijnlijk toch geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De Colombiaan werd woensdag nog door trainer Marcel Keizer bij de groep gehaald, maar donderdag is er het een en ander veranderd.



Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is Sánchez namelijk niet in het hotel waar de selectie van Ajax zich op het duel voorbereidt.



Ajax eist nog 50 miljoen euro, terwijl Tottenham tot 40 wil gaan. Desondanks wordt er wel een akkoord verwacht.



Update 18:28 uur

De transfer van Davinson Sanchez is zo goed als in kannen en kruiken. Volgens het Engelse The Telegraph is er op de hoofdlijnen een akkoord bereikt, maar moet er nog één deal gesloten worden: de lengte van de periode waarin de Spurs de transfersom gaan betalen.



Tottenham zou per direct ongeveer 30 miljoen euro willen betalen, gevolgd door zo'n 15 miljoen in bonussen verspreid.





With the two clubs now in 'broad agreement' over the figures, a final agreement is just waiting on how quickly the fee will be paid.#THFC — Ricky Sacks 🎙 (@RickSpur) 17 augustus 2017

Mauricio Pochettino has been personally pushing for Sanchez having become convinced he's the perfect man to strengthen the back line.#THFC — Ricky Sacks 🎙 (@RickSpur) 17 augustus 2017

