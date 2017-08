Roda-fans mogen op transfernieuws rekenen: "Als het kan.."

Roda JC deed deze zomer al behoorlijk wat transferzaken, maar de Limburgers zijn nog altijd niet uit gewinkeld. Dat erkent trainer Robert Molenaar in gesprek met FOX Sports.



"We zijn verdedigend op de flanken aan de dunne kant. Daar ligt de prioriteit. Voor de rest is het zo dat als Roda een kans ziet en daarnaar kan handelen, we dat zeker niet na zullen laten. We kunnen voorin wel wat meer gebruiken. Maar dat zeggen alle clubs, dus die spelers liggen niet voor het oprapen. We houden de radar wel aan", aldus Molenaar.



Tot dusver haalde Roda al Hidde Jurjus, Filip Kurto, Jorn Vancamp, Simon Gustafson, Mario Engels en Tsiy William Ndenge naar het Parkstad Limburg Stadion.





