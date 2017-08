Nice mist Sneijder: 'Dan hoop ik ze er zeker bij te hebben'

OGC Nice schakelde Ajax uit in de voorrondes van de Champions League, maar heeft het nu in de play-offs bijzonder moeilijk met Napoli. De Italianen wonnen woensdagavond het heenduel met 2-0 en dus moeten de Fransen tijdens de return flink aan de bak.



Trainer Lucien Favre heeft nog hoop, maar heeft Wesley Sneijder en Mario Balotelli dan wél nodig. Het tweetal was voor het duel in Italië nog niet fit. Bovendien liep Nice tegen twee rode kaarten en dus schorsingen aan. "De rode kaart voor Koziello vond ik wat zwaar gestraft, maar het belangrijkste is dat we niet nog een derde doelpunt tegen hebben gekregen. Bij 3-0 was het wel klaar geweest, maar nu is er nog hoop", reageerde Favre na afloop op de persconferentie.



Favre hoopt daarom dat Sneijder en Mario Balotelli snel kunnen aansluiten bij de selectie. "Het is mogelijk dat ze de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Guingamp halen. Maar voor de return tegen Napoli hoop ik ze er zeker bij te hebben."