"Een finale spelen in De Kuip: toen was de cirkel wel rond"

Van 2009 tot 2012 speelde Antoine van der Linden bij Heracles Almelo. Daarna volgde nog één seizoen bij FC Emmen, tot hij besloot zijn kicksen aan de wilgen te hangen.



De inmiddels 41-jarige Van der Linden kende een fraaie carrière, waarin het hoogtepunt pas in zijn spreekwoordelijke herfst kwam. "Ik kijk terug op mijn periode bij Heracles als drie mooie jaren. De club zat echt in de ontwikkeling om een stabiele eredivisieclub te worden. Het waren jaren waarin Heracles nieuwe stappen ging maken. Een gezellige tijd", blikt de oud-verdediger terug in de TC Tubantia.



Bij het behalen van de bekerfinale in 2012 tegen PSV moest Van der Linden een traantje wegpinken. "Klopt. Ik was 36 en als je op die leeftijd nog een finale mag spelen. Dan gaat er van alles door je heen.." Het was dan ook het hoogtepunt van zijn loopbaan. "Het behalen wel, maar het spelen niet. Bijzonder was het wel, als aanvoerder de Kuip betreden tijdens een bekerfinale. Ik ben Rotterdammer, was vier toen ik voor het eerst naar de Kuip ging met mijn vader. Als je daar dan een finale mag spelen, met de familie op de tribune, is de cirkel wel rond."



Uiteindelijk won PSV de bekerfinale simpel met 3-0, door goals van Toivonen, Mertens en Lens.