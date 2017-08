Van Dijk dropt enorme hint met foto: nieuwe club bekend?

Naar aanleiding van berichten over nieuwe aanbiedingen op Virgil van Dijk heeft Southampton nu voor duidelijkheid gezorgd met een officieel statement. Directeur Ralph Krueger meldt namelijk dat de Oranje-international zeker NIET verkocht zal gaan worden deze zomer, ook al probeert hij zelf een transfer te forceren.



"Virgil is niet te koop deze transferwindow. Dat is niets persoonlijks", meldt Krueger bij de Press Assocation. "Het gaat niet om hem, het gaat om een groter geheel. Het grote plaatje. Southamptons koers." Liverpool en Chelsea zouden strijden om het aantrekken van Van Dijk.



Hoewel Southampton-directeur Ralph Krueger gister nog aangaf dat hij Virgil van Dijk koste wat kost wil behouden, geloven Engelse voetbalfans inmiddels toch weer heilig in een transfer voor de Oranje-international.



Een vriend van Van Dijk plaatste namelijk een foto op zijn Instagram-story, waarop te zien is dat hij momenteel in Londen is. Later verwijderde hij de foto snel weer. Chelsea-fans denken/hopen dan ook dat hij daar is om de onderhandelingen met The Blues te starten!





We're probably preparing to meet with his agent — DavidCFC­č嬭čöÁ (@davidodonnell09) 16 augustus 2017

Van dijk in London when saints are saying "not for sale"...hmmm...#cfc — Jozzie (@jozzie_10) 16 augustus 2017

So van dijk's friend deleted the picture of him in London..... not spoiling Chelsea's next signing just yet? — Bakagolo (@Bakagolo) 16 augustus 2017