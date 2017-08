Oud-PSV'er maakt wervelende indruk: "Als ik Barça was.."

Dries Mertens trekt de lijn van zijn weergaloze vorige seizoen gewoon door. In de voorbereiding scoorde hij al de ene na de andere voor SSC Napoli en ook in de voorrondes van de Champions League doet hij vlot de netten trillen. Zo opende hij woensdagavond de score tegen OGC Nice.



Ook na zijn treffer bleef Mertens een constante gesel voor de Nice-defensie en creëerde hij nog enkele fraaie kansen. Op de sociale media kwam dan ook heel wat reacties op zijn prestatie en die waren allesbehalve negatief voor de oud-speler van FC Utrecht en PSV.





Dries Mertens is an amazing player. — Malome (@HeIsGeoff) 16 augustus 2017

Dries Mertens is a joy to watch, always gets the best out of free space. Top movement & finishing as well. — NBK (@Saulability) 16 augustus 2017

Mertens is probably deadlier striker than Aguero but they will argue. — Escapee (@Kenergie) 16 augustus 2017

It baffles me that no major team has tried to get Dries Mertens, Especially surprised no Premier League teams did either #Mertens #Transfers — Harney_5150 (@HARNEY5150) 16 augustus 2017

If I was Barca, I would go for Mertens and Insigne! Those two are absolutely deadly! — Queeny (@FootballQueeny) 16 augustus 2017

The evolution of Mertens at Napoli is something amazing. — temitope (@temirules23) 16 augustus 2017

mertens is a fucking monster bro so underrated — Angel (@angelpurrp) 16 augustus 2017