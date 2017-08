Barça ziet loodzware klus nog zwaarder worden door blessure

FC Barcelona ziet de toch al zware opgave van woensdag nog wat zwaarder worden. Barça moet in Madrid een 3-1-achterstand zien om te buigen tegen Real Madrid om de Super Cup nog te winnen.



Daarbij zal Andres Iniesta geen rol kunnen spelen. Hij heeft een spierblessure in zijn rechterbeen. Dinsdag stond de Spanjaard wel op het trainingsveld, maar werkte een individueel programma af.



Niet veel later werd bekend dat Iniesta niet wordt opgenomen in de selectie voor de return in Madrid. Ook Thomas Vermaelen ontbreekt, de Belg is wederom niet fit. Daarnaast heeft trainer Ernesto Valverde ook een aantal spelers buiten de groep gelaten, waaronder Arda Turan. De wedstrijd begin woensdag pas om 23.00 uur.