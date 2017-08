De Vrij maakt volledige ommezwaai in zijn toekomstplannen

Stefan de Vrij gaat mogelijk langer bij Lazio blijven. De centrale verdediger wordt al twee zomers in verband gebracht met diverse grote clubs, nu ziet het er dus naar uit dat hij in Italië gaat blijven.



La Repubblica maakt melding van een contractverlenging. Deze kan De Vrij tekenen in de Italiaanse hoofdstad. De 25-jarige Nederlander heeft nog een contract voor één seizoen, waardoor er deze zomer actie moet worden ondernomen.



Juventus leek één van de geïnteresseerde clubs te zijn, nadat De Vrij al vaker is genoemd bij diverse Engelse clubs. Nu kan hij dus plotseling bijtekenen. Volgens het medium staat de Oranje-international namelijk open voor de gesprekken. De Vrij kan twee miljoen euro per jaar gaan verdienen en er komt een verkoopclausule van 25 miljoen euro in het contract te staan.