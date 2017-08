Van Bommel verrast met deze uitspraken: "Sorry mijn fout"

Mark van Bommel is dit seizoen verantwoordelijk voor de oudste jeugdploeg van PSV en lijkt te worden klaargestoomd voor het echte werk bij het eerste elftal. PSV TV ging op onderzoek uit.



Zo werd uitzocht was volgens de spelers het stopwoordje is van de nieuwbakken trainer. "Twee keer raken:", is er onder meer eentje. Maar meer willen de talenten niet prijs geven. "Die blijven in de kleedkamer." Van Bommel bekent zelf dat hij het in de kleedkamer wel had over de stopwoordjes van zijn trainers. “Dat werd altijd gezegd”



"Als het even niet loopt bij een oefening zegt hij soms: 'sorry, mijn fout,' Dat hij zich verontschuldigt. Terwijl ja een trainer die al heel lang trainer is denkt 'boeien', verandert een paar dingen en verontschuldigt zich niet. Maar hij doet dat wel.”