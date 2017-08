Van radar verdwenen Ajax-aanvaller op weg naar Champions League

Mario Been wordt allerminst gemist bij APOEL Nicosia. De formatie van Cyprus heeft namelijk een grote stap richting de Champions League gezet door Slavia Praag met 2-0 te verslaan.



Een hoofdrol was er voor een andere Nederlander. Lorenzo Ebecilio flopte volledig bij Ajax en maakte daarna een rondreis door Oost-Europa. De enige keer dat hij in het nieuws kwam, was toen hij het kampioenshorloge van Ajax verkocht. Nu liet hij sportief weer eens wat zien door twee assists te geven.



Sporting Lissabon deed wel slechte zaken tegen FC SB, oftewel het vernieuwde Steaua Boekarest. In Lissabon bleef het bij 0-0, waardoor in Roemenië een flinke strijd wacht. CSKA Moskou won in blessuretijd met 0-1 bij Young Boys, door een eigen doelpunt van Kasim Nuhu.