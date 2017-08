Liverpool mag zich al opmaken voor rentree in elitebal

Ook zonder Coutinho heeft Liverpool een erg grote stap naar de Champions League gezet. De Engelse formatie won bij Hoffenheim met 1-2 en is daardoor al bijna zeker van het elitebal.



Met name in de eerste helft ging de wedstrijd nog wel heen en weer, maar was het de achttienjarige vleugelverdediger Alexander-Arnold die met een vrije trap de score opende. In de tweede helft kwam daar een eigen doelpunt bij van Nordveit na een actie van aanvoerder én invaller Milner. De rentree leek hierdoor een formaliteit, tot voormalig Heerenveen-spits Mark Uth in de slotfase toch nog de 1-2 produceerde.





