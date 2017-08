Perez zeer kritisch op Ziyech: "Hij doet dat nu minder.."

Ajax maakte in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen een zeer slechte beurt door met 2-1 te verliezen bij Heracles Almelo. Ook Hakim Ziyech kon het verschil niet maken.



De Marokkaan speelde zelfs een slechte wedstrijd, zo oordeelt analist en oud-Ajacied Kenneth Perez. "Ziyech, vorig jaar vond ik hem een revelatie zonder bal, hij verrichtte ontzettend veel werk, overal op het veld. Nu had hij alleen áán de bal er zin in, voor de rest niet."



"Ziyech was vorig jaar ook zonder bal geweldig, maar dit jaar vind ik dat hij daar te weinig in doet. En dan wordt het te veel voor Schöne en ook voor Van de Beek en komt er veel te veel druk op een vrij zwakke verdedigingslinie", aldus Perez in gesprek met FOX Sports.