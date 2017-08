Gio velt zijn oordeel over basisdebuut doelman Bijlow

Door blessures van Brad Jones en Kenneth Vermeer mocht de jeugdige doelman Justin Bijlow afgelopen weekend tegen FC Twente zijn debuut maken. Feyenoord won uiteindelijk nipt, met 2-1.



Trainer Giovanni van Bronckhorst is erg content over het optreden van Bijlow in De Kuip. "Geweldig hoe hij ontvangen werd door het publiek voor de wedstrijd, dat geeft zo’n jongen vertrouwen. Hij is ook een kind van de club, hij keept hier al vanaf de F-jeugd", zegt de coach over de jeugdinternational van Oranje bij Feyenoord TV.



Van Bronckhorst noemt hem een 'rustpunt en stabiele factor'. "De eerste redding die hij maakt geeft het team vertrouwen en hemzelf ook. Thuis tegen Twente zal hij weinig te doen krijgen, maar als hij er moest staan dan stond hij er ook. Hij keepte degelijk en was een stabiele factor in het doel."