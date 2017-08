'Goed nieuws vanuit Brazilië voor Ajax omtrent aanwinst'

Vaak komen clubs op de proppen met nieuwe spelers waarvan je als voetbalfan zegt: logisch dat ze die halen. Soms zijn er echter ook verrassingen, bij Ajax bijvoorbeeld. De Amsterdammers gaan aan de slag met de Braziliaanse centrumaanvaller Danilo Pereira da Silva, een naam die zeer pas geleden voor het eerst in de media genoemd werd.



De Telegraaf schrijft over de deal rond de spits: "De handtekening van de Braziliaanse spits Danilo Pereira da Silva is een kwestie van tijd. Ajax kwam met de speler van Santos een contract voor vijf jaar overeen, keurde hem al, maar liet hem naar Brazilië terugkeren voor de benodigde vergunningen. Volgende week meldt hij zich weer in Amsterdam, waarna zijn komst officieel wordt gemaakt."



De speler in kwestie kost directeur spelerszaken Marc Overmars ongeveer 2 miljoen euro. Danilo maakt momenteel een goed seizoen door bij het jeugdelftal van Santos, de oude club van onder meer Neymar, waarvoor hij zeven keer scoorde in acht competitieduels. Nu gaat Ajax nog op zoek naar een nieuwe vleugelspits.



Update 21:10 uur

Een maand geleden kwam het nieuws dat de jonge Danilo op weg is naar Ajax al naar buiten, maar de Braziliaan kon zich tot dusver nog niet melden in Amsterdam. Dat kan binnen een week gaan veranderen, want volgens diverse Zuid-Amerikaanse media zal hij spoedig speelgerechtigd verklaard worden.



In dat geval mag het achttienjarige talent aan gaan sluiten bij Ajax Onder 19. Sky Sports meldt verder dat de aanvaller inmiddels is vrijgegeven door zijn huidige werkgever, Santos.









Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.