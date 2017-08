Hazard bezorgt Chelsea zéér welkom nieuws na blamages

Het seizoen van Chelsea is met een serieuze koude douche begonnen. Het verloor eerst in de Community Shield na strafschoppen van Arsenal, om vervolgens nog eens op pijnlijke wijze onderuit te gaan in de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Burnley.



In die eerste wedstrijden werd duidelijk dat de Engelse kampioen Eden Hazard duidelijk mist. Maar er is goed nieuws over de Rode Duivel. Dinsdag trainde hij immers voor het eerst mee met de groep sinds hij in juni bij de Rode Duivels op training zijn enkel brak.



Dat meldt de Daily Mail. Toch zal een terugkeer op het veld nog niet voor meteen zijn. Hazard miste immers de hele voorbereiding en zal dus nog wat tijd nodig hebben om helemaal fit te raken.





Eden Hazard is training with the squad for the first time after his ankle injury. Still needs 10 to 14 days to be fully fit, I guess. #cfc pic.twitter.com/IdAyNG0PHS — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 15 augustus 2017