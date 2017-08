Shearer onder de indruk: "Moet verschrikkelijk zijn geweest"

Romelu Lukaku heeft niet veel tijd nodig gehad om zijn eerste doelpunten voor Manchester United te maken. Vorige week was het al raak bij zijn officiële debuut in de UEFA Super Cup, dit weekend deed hij er in zijn competitiedebuut nog eens twee bij.



Daarmee heeft de Rode Duivel al de nodige indruk gemaakt, ook op Alan Shearer. "Het moet verschrikkelijk geweest zijn om tegen hem te spelen", stelt de legendarische Engelse spits in Match of the Day.



"Ik denk dat hij nu kan doorgroeien naar een nog hoger niveau. Omdat hij nu in een betere ploeg speelt, zal hij nog meer kansen krijgen. Hij kan en moet eigenlijk dit seizoen 25 à 30 keer scoren in de competitie en ik denk ook dat hij dat zal doen."