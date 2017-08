Topspeler Ivanovic vreest één Utrecht-speler in het bijzonder

Zenit Sint Petersburg is de torenhoge favoriet voor het komende tweeluik in de Europa League-kwalificatie tegen FC Utrecht, maar de Russen nemen hun tegenstander desondanks zeer serieus.



Zo weet routinier Branislav Ivanovic, die al veel furore maakte bij Chelsea in het verleden, maar al te goed op wie hij moet letten bij de Domstedelingen: de nieuwe spits, Cyriel Dessers. "We weten dat het moeilijk gaat worden. Zo heeft Utrecht een heel sterke aanval, met iemand als Dessers. Sowieso hebben ze een sterk team, we hebben veel beelden van ze bekeken", vertelt Ivanovic op de persconferentie vandaag.



"Maar wij moeten in staat zijn om het bekende Nederlandse voetbal te pareren. Onze overwinningen van de laatste weken, de 5-1 tegen Spartak Moskou bijvoorbeeld, hebben ons vertrouwen gegeven. We gaan ons klaarstomen om een goed resultaat te halen", aldus de Serviër.



Dessers zelf, afgelopen weekend goed voor twee goals tijdens de 0-3 zege op ADO Den Haag, zei gisteren in gesprek met FC Afkicken al: "Het is wel ongelofelijk om tegen Ivanovic te spelen, zeker omdat ik vroeger ook Chelsea-fan was."





Arme Ivanovic. Staat morgen tegen de grote Cyriel Dessers. Kansloos, bij voorbaat al. — Team little Bony (@YB_Eagle) 15 augustus 2017