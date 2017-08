Topcoach Mancini laat zich uit over Utrecht-collega Ten Hag

FC Utrecht staat voor de loodzware taak om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken, ten koste van het grote Zenit Sint Petersburg.



De Russen zijn er echter niet gerust op, ook al zijn ze de torenhoge favoriet. Dat zegt trainer Roberto Mancini, die een enorme carrière heeft gemaakt en tegenwoordig hoofdtrainer is bij Zenit. De Italiaan is bijvoorbeeld onder de indruk van zijn collega Erik ten Hag.



"Een heel goede trainer, die zijn elftal enorm gedisciplineerd laat spelen. We hebben respect voor Utrecht. Zeker in uitwedstrijden is het tegen Nederlandse ploegen altijd lastig. Die teams hebben tactisch een heel hoog niveau, maar aan ons de taak om te laten zien dat wij beter zijn", aldus Mancini op de persconferentie van vandaag.



Ten Hag zelf noemt het tweeluik een 'enorme uitdaging'. "Een grote club, met goede spelers en een goed team. Bij Zenit heerst bovendien een duidelijke visie qua speelwijze. Voor ons is het treffen met hen een geweldige uitdaging en test. Dit is voetbal: wij maken kans. Wij hebben ook een goed team."





Ten Hag heeft groot respect voor @fczenit_en trainer Roberto Mancini. Het complimenten uitdelen js begonnen. pic.twitter.com/vflHcnMfiN — Rene van den Berg (@vdBergRene) 15 augustus 2017