'Cruijff haalt voormalig Eredivisie-kampioen naar zijn club'

Sinds maart 2017 is Steve McClaren werkloos. De Engelse coach werd destijds op straat gezet door Championship-club Derby County.



Maar nu lonkt er toch een nieuw avontuur voor McClaren. Er zouden namelijk gesprekken gaande zijn tussen hem en hoofdtrainer Jordi Cruyff, die hem graag naar zijn Maccabi tel Aviv wil halen als onderdeel van de technische staf. Dat meldt The Sun althans.



McClaren kan ook aan de slag als eindverantwoordelijke bij Hearts in Schotland, maar zou de voorkeur geven aan een job in Israël, waar Cruijff sinds dit seizoen de coach is.



Eerder was McClaren actief voor onder meer FC Twente, VfL Wolfsburg, Newcastle United en de Engelse nationale ploeg. In 2010 kroonde hij zich met de Tukkers nog tot de kampioen van Nederland.





England flop Steve McClaren ready to join Israeli side Maccabi Tel Avivhttps://t.co/svtncKx54o pic.twitter.com/aemjxDti8V — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 15 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.