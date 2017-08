Voormalig AZ-topschutter aast op transfer: "Ben op zoek"

Hoewel zijn contract nog tot medio 2019 doorloopt, lijkt er deze zomer al een einde te gaan komen aan het huwelijk tussen Werder Bremen en Aaron Johansson. De voormalig spits van AZ wil vertrekken bij de Bundesliga-club.



"Ik ben op zoek naar een nieuwe club", zou de afmaker bevestigd hebben aan het IJslandse medium Morgenbladid. Johansson is zelf Amerikaan, maar heeft IJslandse ouders.



Werder zelf wil de spits liever behouden als back-up, maar zal concrete aanbiedingen niet op voorhand al afwijzen. "Aron wil spelen. Dat kan bij ons, of bij een andere club. De vraag is of hij ook kan leven met zijn huidige situatie. De keuze is aan hem", wordt de directeur van de Bremenaren, Frank Baumann, geciteerd.



Johansson vertrok medio 2016 voor ruim vier miljoen euro van AZ naar Duitsland. Daar wist hij de verwachtingen echter niet waar te maken.