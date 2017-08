OFFICIEEL: Releasedatum populair FM 2018 onthuld

Naast FIFA 2018 is er nog een ander zeer populair voetbalspel dat binnenkort met de nieuwe editie in de schappen te verkrijgen is: Football Manager. De enorm uitgebreide game van 2018, waarin je als trainer aan de slag kan gaan bij een club, is vanaf 10 november aanstaande beschikbaar.



Dat maakt ontwikkelaar SEGA zojuist bekend. De game is voor de pc, macOS en Linux te krijgen. "Voor het eerst in de geschiedenis van de Football Manager-serie zal de mobiele- en tabletversie, Football Manager Mobile 2018 en Football Manager Touch 2018, tegelijkertijd met de desktopversie worden gelanceerd", schrijft de website Techtastic er over.



"Bovendien zullen spelers die een pre-order voor de pc-versie van Football Manager 2018 plaatsen via een door Sega erkende retailers, twee weken eerder met de game aan de slag kunnen via een bèta, waarbij de vooruitgang in het spel kan worden meegenomen wanneer de definitieve versie verschijnt."



"Tot slot krijgt iedereen die een pre-order via Steam of de Sega Store vóór 9 oktober plaatst en in het bezit is van Football Manager 2017 een korting van 25 procent."



Over updates in de game is nog weinig bekend gemaakt door SEGA, maar logischerwijs zullen alle transfers en dergelijke weer doorgevoerd zijn voor de liefhebbers.





The season has officially started. Yours begins on November 10th.



#FM18 is coming 👉 https://t.co/qh2dzn5CIk pic.twitter.com/9cd0i6vW8P — Football Manager (@FootballManager) 15 augustus 2017